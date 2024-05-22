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Пилот NASCAR, устроивший драку после гонки, получил большой штраф

Пилот NASCAR, устроивший драку после гонки, получил большой штраф
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Пилот Рики Стенхаус-младший, устроивший драку после гонки Всех звёзд американской гоночной серии NASCAR, получил денежный штраф.

Стенхаус, обвинивший соперника Кайла Буша в своём сходе в начале гонки, ударил его по лицу и спровоцировал массовую драку, за что был оштрафован на сумму в размере $ 75 тыс.

Представители NASCAR также отстранили двух членов команды Стенхауса, механика Клинта Мирика и настройщика Кита Мэттьюса, и его отца. Мирик дисквалифицирован на следующие восемь гонок, Мэттьюс – на четыре. Отец Стенхауса отстранён бессрочно.

«Думаю, будет справедливо заявить, что, если члены экипажа и родственники будут налагать руки на наших гонщиков, мы будем реагировать», — приводит слова старшего вице-президента NASCAR Элтона Сойера SiriusXM NASCAR Radio.

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