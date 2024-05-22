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«Макларен» представил шлемы и комбинезоны пилотов к Гран-при Монако

Британская команда Формулы-1 «Макларен» представила шлемы и комбинезоны своих пилотов, британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри, к предстоящему Гран-при Монако, который пройдёт с 24 по 26 мая в Монте-Карло.

И шлемы, и экипировка выполнены в цветах бразильского флага, что является отсылкой к 30-летию с трагической кончины трёхкратного чемпиона мира бразильца Айртона Сенны.

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 268 очков.

2. «Феррари» — 212.

3. «Макларен» — 154.

4. «Мерседес» — 79.

5. «Астон Мартин» — 44.

6. «РБ» — 20.

7. «Хаас» — 7.

8. «Альпин» — 1.

9. «Уильямс» — 0.

10. «Кик-Заубер» — 0.

Ранее в интервью Норрис заявил, что «Макларен» выходит на уровень фаворитов сезона, австрийской команды «Ред Булл».