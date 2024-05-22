«Макларен» представил шлемы и комбинезоны пилотов к Гран-при Монако

Британская команда Формулы-1 «Макларен» представила шлемы и комбинезоны своих пилотов, британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри, к предстоящему Гран-при Монако, который пройдёт с 24 по 26 мая в Монте-Карло.
И шлемы, и экипировка выполнены в цветах бразильского флага, что является отсылкой к 30-летию с трагической кончины трёхкратного чемпиона мира бразильца Айртона Сенны.
Фото: McLaren F1
Фото: McLaren F1
Фото: McLaren F1
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 268 очков.
2. «Феррари» — 212.
3. «Макларен» — 154.
4. «Мерседес» — 79.
5. «Астон Мартин» — 44.
6. «РБ» — 20.
7. «Хаас» — 7.
8. «Альпин» — 1.
9. «Уильямс» — 0.
10. «Кик-Заубер» — 0.
Ранее в интервью Норрис заявил, что «Макларен» выходит на уровень фаворитов сезона, австрийской команды «Ред Булл».