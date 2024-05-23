В Mercedes-Benz представили спидстер из новой линейки. У него «гало» из Формулы-1

Компания Mercedes-Benz представила первую модель из новой линейки Mythos — это необычный спидстер с системой «гало» из Формулы-1. Автомобиль получил название Mercedes-AMG PureSpeed, а в серийное производство будет запущен в 2025 году. В общей сложности тираж составит 250 экземпляров.

Mercedes-AMG PureSpeed Фото: Mercedes-Benz

«Mercedes-AMG PureSpeed это лучший способ ощутить динамику и удовольствие от вождения. Совершенно открытый — ни крыши, ни лобового стекла. В этой машине вы ощутите свет и воздух, неотфильтрованную страсть, — отметил председатель правления Mercedes-AMG GmbH Михаэль Шибе. — Будучи концептом первой модели в линейке Mythos, эта машина воплощает в себе наивысший уровень эксклюзивности».

Mercedes-AMG PureSpeed Фото: Mercedes-Benz

Создатели отмечают, что PureSpeed отсылает к дизайну легендарных гоночных автомобилей и дарит водителю ощущения на уровне пилотажа машин Формулы-1. У новинки необычный для машин Mercedes-Benz дизайн, причём он, как отмечается в пресс-релизе, вдохновлён гиперкаром Mercedes-AMG One — у автомобилей схожая передняя часть с широким нижним воздухозаборником.

Mercedes-AMG PureSpeed Фото: Mercedes-Benz

Каким двигателем будет оснащён автомобиль и его скоростные характеристики, не сообщается. Отметим, что в конце апреля концерн представил новый Mercedes-AMG GT с рекордной для концерна динамикой разгона.