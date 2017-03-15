Команда LUKOIL Craft-Bamboo представила пилотов на новый сезон TCR

LUKOIL Craft-Bamboo назвала имена пилотов, которые будут защищать интересы команды в новом сезоне Международной серии TCR 2017, соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте RacingLukoil.
Ими стали Джеймс Нэш, Пепе Ориола и Хьюго Валенте. Гонщики поедут за рулём новых автомобилей SEAT Leon TCR.
Британец Нэш проведёт в команде второй сезон кряду, в минувшем чемпионате TCR он завоевал звание вице-чемпиона, уступив лишь 3,5 очка чемпиону в заключительной гонке. Пепе Ориола выступает за LUKOIL Craft-Bamboo с самого первого сезона Международной серии TCR. У испанца 6 побед и больше, чем у остальных, финишей на подиуме. Что касается Хьюго Валенте, то он стал единственным новичком команды.
Сезон серии TCR стартует 2-3 апреля в Грузии, всего же в новом чемпионате предусмотрено 10 этапов.