Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Команда LUKOIL Craft-Bamboo представила пилотов на новый сезон TCR

15 марта 2017, среда. 11:07. Авто
LUKOIL Craft-Bamboo назвала имена пилотов, которые будут защищать интересы команды в новом сезоне Международной серии TCR 2017, соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте RacingLukoil.

Ими стали Джеймс Нэш, Пепе Ориола и Хьюго Валенте. Гонщики поедут за рулём новых автомобилей SEAT Leon TCR.

Британец Нэш проведёт в команде второй сезон кряду, в минувшем чемпионате TCR он завоевал звание вице-чемпиона, уступив лишь 3,5 очка чемпиону в заключительной гонке. Пепе Ориола выступает за LUKOIL Craft-Bamboo с самого первого сезона Международной серии TCR. У испанца 6 побед и больше, чем у остальных, финишей на подиуме. Что касается Хьюго Валенте, то он стал единственным новичком команды.

Сезон серии TCR стартует 2-3 апреля в Грузии, всего же в новом чемпионате предусмотрено 10 этапов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
TCR Лукойл
Новости. Авто
15 марта 2017, среда
11:07 Команда LUKOIL Craft-Bamboo представила пилотов на новый сезон TCR
10:10 Окон: цель — зарабатывать очки в каждой гонке
01:16 Маффей: этап в Азербайджане никак не помогает бренду и бизнесу Формулы-1
14 марта 2017, вторник
23:31 Булье: «Макларен» выигрывал бы с моторами «Мерседеса»
22:21 Лукьянюк примет участие в ERC
21:31 Албон — лучший во второй день тестов Ф-2, Маркелов — третий
19:58 Результат Ожье на Ралли Мексики может быть аннулирован
19:24 Марко: «Феррари» очень надёжна, а Феттель невероятно уверен в болиде
18:38 Грожан: всё ещё верю, что стану чемпионом мира
17:37 Зурер: нужно запретить акульи плавники на болидах
16:43 Окон: надеюсь уже в Австралии бросить вызов Пересу
15:32 Ливрея болидов «Форс Индия» станет розовой в рамках партнёрства с BWT
15:32 Маркьонне: «Мерседес» всё ещё впереди
14:48 В России пройдёт эксклюзивная премьера фильма об ирландском гонщике Томми Бёрне
14:27 Маркелов: если буду бороться с напарником за титул в Ф-2, помощи он не дождётся
13:57 Квят: с правильной машиной я бы мог бороться за чемпионство
13:07 Лауда: визит Росберга в паддок в Барселоне стал сюрпризом
12:49 Петров: роль двигателей в сезоне-2017 в Формуле-1 возрастёт
12:30 Команды согласовали правила Ф-1, касающиеся стартов с места
11:40 Лауда: «Мерседес» ожидает тяжёлый сезон
11:24 Зурер: в Мельбурне Ньюи может представить блестящие обновления «Ред Булл»
11:06 Смедли: судить о Стролле можно будет лишь через полгода
10:15 «Форс Индия» объявила о партнёрстве с MEZA Sports
00:56 SMP Racing выступит в Blancpain GT Series в 2017 году
13 марта 2017, понедельник
23:33 Моторы «Мерседеса» и «Феррари» достигли громкости в 110 децибелов
22:32 Вольф: настоящий «Ред Булл» мы увидим в Мельбурне
22:01 «Хонда»: мы можем решить проблемы с надёжностью к Мельбурну
21:21 Тост: с оптимизмом жду решения проблем с мотором «Рено»
20:11 Мацусита — лучший в первый день тестов Формулы-2 в Барселоне, Маркелов — 11-й
19:29 «Хаас» испытает новые тормоза на Гран-при Бахрейна
18:00 Вильнёв: быть в «Макларене» всё равно лучше, чем сидеть дома
17:26 В Португалии хотят провести внезачётную гонку Формулы-1
16:00 Экс-пилот Ф-1 Патрик Нев скончался в возрасте 67 лет
14:58 Мексиканец, машину которого зацепил Мик, не знает, отдавать ли её в ремонт
14:34 «Рено»: новый мотор превзошёл запланированные показатели по скорости
14:08 Алёшин: моя гонка была смазана двумя инцидентами
13:56 Мик: историю о вылете на последнем допе придётся рассказывать сотни раз
13:34 Купленные «Феррари» акции Ф-1 никак не связаны с предложением Liberty Media
12:32 Лоренсо остался доволен прогрессом «Дукати» на тестах в Катаре
11:47 Команды Ф-1 опасаются возможной нехватки топлива на всю гоночную дистанцию
10:59 Хэмилтон: рад, что сейчас у нас всего две недели тестов
10:22 NASCAR изучит видеозапись драки Кайла Буша и Джоуи Логано
09:56 Труэкс выиграл гонку NASCAR в Лас-Вегасе, Буш и Логано подрались после финиша
00:25 Liberty: с моторами в Формуле-1 надо что-то делать
12 марта 2017, воскресенье
23:37 Виньялес — лучший по итогам тестов MotoGP в Катаре, Росси — шестой
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что делать Фернандо Алонсо перед сезоном-2018?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+