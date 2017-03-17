Экклстоун: не разочарован решением Liberty Media, знаю, как ведутся такие дела

Экс-глава Формулы-1рассказал, что вовсе не разочарован тем, как с ним поступили новые владельцы Королевских гонок из Liberty Media, вместе с тем он признал, что ещё хотел бы поработать в Ф-1.«Я вовсе не разочарован их решением и не чувствую себя преданным. Знаю, как ведутся дела подобного рода. Наверное, я бы не стал вносить те изменения, которые сделали в Liberty Media. Я бы попросил у них дать мне год работы, чтобы они взглянули на её результат, а потом приняли какое-то решение.Но все работают по-разному, и давайте мыслить разумно — кто платит, тот и заказывает музыку», — приводит слова Экклстоуна SkySports.