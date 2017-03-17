«Рено» предлагает ограничить расходы на разработку двигателей

Президент «Рено Спорт»предложил руководству Королевских гонок установить ограничение бюджета на разработку двигателей, считая, что гибридная силовая установка слишком затратна в процессе работы над ней.«Гибридный двигатель — это интересно, проблема которую мы имеем на выходе, — стоимость технологии. Мы должны позаботиться о расходах, но мы должны быть и уверены в том, что затраченные инвестиции к нам вернутся. Затраты очень меняются.Мы должны понять, как мы можем лимитировать расходы средств каждого производителя на разработку двигателей», — приводит слова Столла Motorsport.