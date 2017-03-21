Алонсо, Хэмилтон и Феттель примут участие в пресс-конференции ГП Австралии

ФИА определилась с составом участников пресс-конференций на Гран-при Австралии, который откроет сезон-2017 в Формуле-1.В четверг, 23 марта, на вопросы журналистов ответят пилоты Фернандо Алонсо («Макларен»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Даниэль Риккардо («Ред Булл»), Себастьян Феттель («Феррари»), Валттери Боттас («Мерседес»), Фелипе Масса («Уильямс»), Эстебан Окон («Форс Индия») и Лэнс Стролл («Уильямс»).В пятницу, 24 марта, состоится пресс-конференция с участием руководителей команд, на которой будут присутствовать: Маурицио Арривабене («Феррари»), Эрик Булье («Макларен»), Кристиан Хорнер («Ред Булл»), Падди Лоу («Уильямс»), Тото Вольф («Мерседес»).В субботу и воскресенье по традиции пройдёт пресс-конференции с участием трёх лучших пилотов по итогам квалификации и гонки.