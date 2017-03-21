Феттель дал имя своей новой «Феррари»

Таким образом Феттель продолжил традицию давать имена своим новым машинам. Предыдущие модификации «Феррари» были названы немцем Маргаритой — (Ferrari SF16-H) — 2016 и Евой — (Ferrari SF15-T) — 2015.
Также немец выложил опрос относительно того, какое из имён, выбранное им для болидов за все годы, проведённые в Ф-1, стало самым любимым.
Все имена машин Себастьян Феттеля
Toro Rosso STR3 (2008) — Джулия
Red Bull Racing RB5 (2009) — Кейт, грязная сестрица Кейт
Red Bull Racing RB6 (2010) — Сладкая Лиз, похотливая Мэнди
Red Bull Racing RB7 (2011) — Соблазнительная Кайли
Red Bull Racing RB8 (2012) — Эбби
Red Bull Racing RB9 (2013) — Голодная Хайди
Red Bull Racing RB10 (2014) — Сьюзи
Ferrari SF15-T (2015) — Ева
Ferrari SF16-H (2016) – Маргарита
Ferrari SF70-H (2017) – Джина.