Феттель дал имя своей новой «Феррари»

Пилот «Феррари»дал имя своему новому болиду. Ferrari SF70-H была названа Джиной, об этом гонщик заявил посредством своей страницы в «Твиттере».Таким образом Феттель продолжил традицию давать имена своим новым машинам. Предыдущие модификации «Феррари» были названы немцем Маргаритой — (Ferrari SF16-H) — 2016 и Евой — (Ferrari SF15-T) — 2015.Также немец выложил опрос относительно того, какое из имён, выбранное им для болидов за все годы, проведённые в Ф-1, стало самым любимым.Все имена машин Себастьян ФеттеляToro Rosso STR3 (2008) — ДжулияRed Bull Racing RB5 (2009) — Кейт, грязная сестрица КейтRed Bull Racing RB6 (2010) — Сладкая Лиз, похотливая МэндиRed Bull Racing RB7 (2011) — Соблазнительная КайлиRed Bull Racing RB8 (2012) — ЭббиRed Bull Racing RB9 (2013) — Голодная ХайдиRed Bull Racing RB10 (2014) — СьюзиFerrari SF15-T (2015) — ЕваFerrari SF16-H (2016) – МаргаритаFerrari SF70-H (2017) – Джина.