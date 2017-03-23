Хэд считает, что Лоу ушёл из «Мерседеса» из-за трений внутри команды

Сооснователь «Уильямса»признался, что был удивлён решениемпокинуть «Мерседес» и перейти в команду из Гроува. Хэд предполагает, что Лоу решился на переход из-за ухудшения отношений с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом.«Он пришёл в „Мерседес“ в 2013-м и три раза подряд становился там чемпионом, так что не может не возникнуть вопроса, что за ситуация сложилась между Падди и Тото Вольфом. Возможно, когда-нибудь всё всплывёт, но, определённо, это серьёзное изменение.Не думаю, что „Уильямс“ мог убедить Падди покинуть „Мерседес“ только благодаря зарплате, инфраструктуре или бюджету. Что-то должно было вызвать трещины внутри „Мерседеса“», — приводит слова Хэда F1i со ссылкой на Sky Sports.