Хэмилтон: хочу, чтобы в паддоке было больше женщин

Трёхкратный чемпион Формулы-1пожелал, чтобы во время Гран-при в паддоке было больше женщин. Так пилот «Мерседеса» ответил на вопрос о том, чего бы хотел от «Королевских гонок».«Я бы хотел гонку в Майами и чтобы в паддоке было больше женщин. Хочу, чтобы у женщин было больше доступа, в паддоке слишком много парней», — приводит слова Хэмилтона Reuters.Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо пожелал, чтобы все пилоты получили одинаковые силовые установки, с чем Хэмилтон не согласился, добавив, что не хотел бы использовать мотор «Хонды».