Масса: «Уильямс» может бороться за подиум

Пилот «Уильямса»считает, что в новом сезоне его команде вполне по силам бороться за призовые места.«После того как для „Уильямса“ прошёл 2016 год, у меня была обеспокоенность относительно того, как для команды сложится 2017 год, особенно принимая во внимание изменение регламента.Потому я не был спокоен на все 100%, тем более что я принял решение оставить гонки и не следил за развитием событий с сентября.Тесты в Барселоне помогли мне понять, что у нас определённо есть конкурентоспособная машина. Мы не лучшая команда чемпионата, но нам по силам завоевать звание третьей сильнейшей и бороться за подиумы», — приводит слова бразильца Globo.