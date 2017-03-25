Палмер: машина была ужасна — тормоза, баланс, сцепление

Гонщик «Рено»прокомментировал 20-й результат в квалификации Гран-при Австралии. Британец подозревает, что с его автомобилем что-то не в порядке после восстановления пятничной аварии.«На первой попытке возникла проблема с топливной системой, так что я не проехал быстрый круг. Мой второй круг стал первым за уик-энд на „ультрасофте“, и если честно, то машина была ужасна. Вчера до аварии ощущения от машины были хорошими. Авария была моей виной, но я был очень доволен машиной и показывал достойные результаты. Сегодня машину восстановили, спасибо ребятам, но её поведение стало катастрофой. Я на секунду медленнее, чем на втором круге в первой практике — это просто ужасно. Тормоза ужасны, баланс ужасающий, сцепление тоже ужасное», — приводит слова Палмера Motorsport.