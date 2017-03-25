Вандорн: «Макларен» всё равно продвинулся вперёд

Пилот «Макларена»подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой стал 18-м.«У меня были проблемы с давлением топлива в первом сегменте и мне пришлось прервать два первых заезда из-за низкой мощности мотора. Обидно, ведь после третьей тренировки всё шло как надо и я чувствовал уверенность. Но когда ты получаешь всего один шанс поставить время, тебе трудно, ведь ты не можешь рисковать.Мы всё равно продвинулись вперёд: и мне, и Фернандо комфортно в машине, и эта уверенность позволит нам атаковать. Конечно, работы ещё много, но мы показали потенциал, и я жду хорошей гонки», — цитирует бельгийца пресс-служба команды.