Окон: верю, что завтра смогу побороться за очки

Пилот «Форс Индия»прокомментировал результаты сегодняшней квалификации, выразив надежду, что в завтрашней гонке сумеет побороться за очки.«Я не чувствую полной удовлетворённости от сегодняшней квалификации. Да, пока что это моя самая высокая стартовая позиция, но у болида куда больший потенциал. Сегодня я получил много информации о машине.К сожалению, в конце сессии я допустил ошибку, которая не позволила мне занять место повыше. Вместе с тем во время уик-энда нам удалось улучшить машину. Узнали, что нам поможет идти вперёд в дальнейшем.На завтрашний старт я выйду с верой в то, что у меня получится побороться за очки. Я готов к своей первой гонке в Мельбурне», — приводит слова француза официальный сайт команды.