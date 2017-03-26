Хэмилтон: мы испытывали проблемы с шинами и сцеплением

Пилот «Мерседеса»прокомментировал итоги сегодняшней гонки в Мельбурне, посетовав на проблемы с шинами.«Мои большие поздравления „Феррари“ и Себастьяну Феттелю. В гонке нам пришлось бороться с проблемами, связанными с шинами, и мы должны были брать ранний пит-стоп. Потом я испытывал трудности со сцеплением с трассой. Как бы то ни было, здорово сегодня быть тут и видеть всех вас», — приводит слова Хэмилтона BBC.Британец завершил гонку в Мельбурне на втором месте, отстав от Себастьяна Феттеля на 9,975 секунды.