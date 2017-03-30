Кальтенборн — о моторах «Хонды»: не планируем что-то менять из-за чужих проблем

Глава «Заубера»рассказала, что на повестке дня команды нет вопроса по поводу использования двигателей «Хонды».«У нас есть двигатель. И никаких подобных разговоров в течение этого сезона мы вести не будем. У нас нет в этом заинтересованности. Наша ситуация вполне ясна, и мы не будем что-то менять только потому, что у кого-то есть проблемы.Подобные разговоры легко отрицать, потому что это не более чем слухи. Наш контракт с „Феррари“ заканчивается в 2018 году, и мы сосредоточенны на этом. Мы открыты для предложений, и у нас есть пара вариантов. Мы понимаем, что вскоре должны принять решение, но у нас нет никаких обязательств по этому поводу», — приводит слова Кальтенборн Racer.