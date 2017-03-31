Петров: перед первым днём тестов нельзя списывать со счетов никого

Гонщик программы «SMP Racing» в составе «Манор», рассказал о своём появлении в команде и поделился мнением о предсезонном раскладе сил.«Мы вели переговоры с многими командами, но именно в «Маноре» были наиболее расположены к диалогу. Они учли все наши пожелания, пошли нам навстречу, и мы рады, что на выходе получился такой проект. По составу экипажей сейчас есть некоторое понимание, но всё нужно подкрепить результатами тестов.Перед первым днём тестов нельзя списывать со счетов никого. В каждом экипаже есть гонщики, которые очень сильны. Даже если у кого-то что-то не заладится по ходу пролога, будет достаточно времени, чтобы поработать над ошибками перед первым этапом. Пока у нас новая машина, вокруг небольшая предсезонная суета. Поэтому первоначальные выводы сделаем уже на протяжении тестов, посмотрим, понадобятся ли нам дополнительные дни перед Сильверстоуном», — приводит слова Петрова Race-tech.