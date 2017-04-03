Окон: цель на Гран-при Китая — снова попасть в очки

Пилот «Форс Индия»дал комментарий к предстоящему Гран-при Китая.«Я был рад впервые попасть в очки в Австралии. Это был отличный способ для команды начать сезон, особенно с учётом сильного результата Переса. Это показывает, что у нас есть прочная база, с которой мы можем продолжать развитие. Я хорошо отношусь к этой команде и хорошо работаю с моими инженерами. Важно чувствовать себя комфортно, и мне нравится, как мы сотрудничаем.В прошлом году я посетил Китай, однако не гонялся в Шанхае. Так что это будет ещё одна новая трасса для меня, с которой я познакомлюсь в пятницу. После уличного трека в Мельбурне будет приятно отправиться на трассу, которая является его полной противоположностью. Думаю, нашему болиду должна лучше подойти шанхайская трасса. Но тяжело о чём-то судить, пока мы не прибудем на место. Цель — снова набрать очки», — цитирует Окона пресс-служба «Форс Индия».