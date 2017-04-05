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175 лет назад 2016
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Гомшиашвили: забрали машину из дюн, хотя это было непростым делом

5 апреля 2017, среда. 17:13. Авто
Гонщик команды Saluki Motorsport Георгий Гомшиашвили рассказал, как его команда смогла эвакуировать с трассы свой гоночный автомобиль после схода на третьем этапе ралли-рейда Abu Dhabi Desert Challenge.

«Вчера „метла“ не смогла вытащить машину, потому что было уже достаточно поздно. Нас самих отвезли в бивуак, мы сходили к врачам: всё нормально, дали нам по таблеточке. Сегодня чувствуем себя немного помятыми. Но всё хорошо, всё нормально.

Сегодня съездили, забрали машину из дюн. Ездили сами, поделив команду на две равные части. Взяли две машины — в общем, вытащили, часа три старались. Вчера „метла“ стащила автомобиль с дюн в долину — через две долины от дюн Марибо, но потом они опять поехали через небольшие дюны, там протащить её уже не смогли и оставили. Какое-то время пришлось повозиться. Вытащили на ровную поверхность, где посмотрели, сможем ли завести. Поначалу решили, что не стоит, потому что масло текло и так далее. После этого подцепили её к одной из машин, вытащили через одну гряду дюн. На второй гряде было посложнее: сначала пешочком ходили и смотрели, как лучше выехать. Неприятное место: высокие дюны, после которых резко спускаешься вниз. Но справились.

Теперь загнали машину на трейлер, она готова ехать домой, на базу. Завтра стартовать мы не можем: у машины слишком серьёзные повреждения. Не думаю, что её возможно восстановить за день. Так что оформляем официальный сход. Обидно, но бывает. Хорошо, что вытащили машину — это такое непростое дело было. Будем дальше жить. В Катар, к сожалению, не поедем, но я обязательно вернусь на следующий год», — рассказал Гомшиашвили в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ралли-рейды
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