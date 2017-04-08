Грожан опубликовал телеметрию, доказывая, что сбросил скорость
8 апреля 2017, суббота. 22:35.
Авто
Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан
сказал, что абсолютно не согласен с решением стюардов Гран-при Китая оштрафовать его
за улучшение времени в момент аварии Антонио Джовинацци. Грожан опубликовал данные с телеметрией того самого круга, показывающие, что он сбросил скорость в опасном месте.
«Итак, оказывается, я не попытался замедлиться и не прервал свой круг… Данные демонстрируют другую точку зрения. К слову, я даже не открывал DRS.
Не наш день сегодня… Надеюсь на некоторую удачу завтра. Гонка может быть весёлой при дожде», — написал Грожан в своём твиттер-аккаунте.