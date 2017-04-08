Нёвиль лидирует после 8 СУ на Ралли Франции WRC, Ожье — второй

Тьерри Нёвиль, представляющий «Хёндэ», лидирует после 8 спецучастков на Ралли Франции — третьем этапе WRC. Вторым идёт Себастьен Ожье из M-Sport, а замыкает тройку лидеров товарищ Нёвиля по команде Дани Сордо. Отметим, что Ожье потерял время на восьмом допе из-за технических проблем.
WRC. Ралли Франции. Положение после 8 СУ
1. Тьери Нёвиль («Хёндэ») — 2:44.10,2.
2. Себастьен Ожье (M-Sport) +38,9.
3. Дани Сордо («Хёндэ») +57,7.
4. Яри-Матти Латвала («Тойота») +1.09,4.
5. Крэйг Брин («Ситроен») +1.12,2.
6. Хэйден Пэддон («Хёндэ») +1.43,8.
7. Андреас Миккельсен («Шкода») +6.21,7.
8. Теэму Сунинен (M-Sport) +7.29,6.
9. Стефан Сарразен (Sarrazin Stephane) +7.46,8.
10. Йоан Россель (Yohan Rossel) +9.56,5.