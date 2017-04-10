Боттас уверен, что результат придёт очень скоро

Пилот «Мерседеса»выразил уверенность, что его результаты скоро улучшатся, об этом он написал на своей официальной странице в «Твиттере».«Здорово прибыть в Бахрейн. Следующее Гран-при уже очень скоро. Минувшая гонка была не лучшей, но это уже в прошлом, и я смотрю только вперёд. Все в нашей команде сделали прекрасную работу, и мы двигаемся к победе.Поздравляю Льюиса с победой, уверен, что мой результат придёт очень скоро», — написал Боттас. Отметим, что на Гран-при Китая финн занял лишь шестое место.