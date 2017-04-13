Палмер: в Бахрейне я абсолютно точно нацелен на очки

Пилот «Рено»поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бахрейна.«Мне очень нравится эта трасса, и в прошлом я на ней побеждал. Так что это, безусловно, подстёгивает меня, особенно после пары Гран-при, не оправдавших мои ожидания. Я запрыгну в кокпит в пятницу и буду работать с моей командой, чтобы добиться максимума от каждой сессии. Мы абсолютно точно нацеливаемся на очки, поскольку видели потенциал нашей машины. Всё, что мне нужно, — чистый уик-энд.С начала уик-энда условия на трассе сильно меняются, поскольку сперва на трассе много песка. Постепенно трек обрезинивается, поэтому условия сильно меняются. Погода почти всегда солнечная, но может быть довольно ветрено, из-за чего на трассу вновь может попадать песок.С точки зрения настройки болида, сложными являются первая и третья тренировки, поскольку они проходят в намного более жарких условиях, чем гонка. Но мы можем отработать много процедур, таких как тесты аэродинамики, и понять поведение машин нового поколения на этом треке», — цитирует Палмера пресс-служба «Рено».