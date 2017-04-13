Хэмилтон: надеюсь, «Макларен» вернёт Баттона в Монако

Гонщик «Мерседеса»надеется, чтозаймёт местов «Макларене» на Гран-при Монако. Испанец пропустит этап ради выступления в гонке «500 миль Индианаполиса». Баттон является третьим пилотом «Макларена» в нынешнем сезоне.«Надеюсь, Дженсон вернётся. Его возвращение будет полезно для спорта. Мне нравится Дженсон, думаю, он всё ещё один из быстрейших пилотов. Его уровень и опыт выше любого другого пилота, который может занять это место», — приводит слова Хэмилтона F1 Fanatic.