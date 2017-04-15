Риккардо: немного удивлён четвёртым местом

Пилот «Ред Булл»поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бахрейна, на которой ему удалось занять четвёртое место.«Немного удивлён четвёртым местом. Мы думали, что если приложим максимальные усилия, то сможем вклиниться во второй ряд стартовой решётки, и у нас получилось.Мы сделали хороший прогресс за неделю и я доволен. „Феррари“ и „Мерседес“ по-прежнему имеют большое преимущество над нами, но кто знает, что может случиться завтра. Вопрос, сколько нам нужно будет сделать пит-стопов во время гонки, всё ещё висит в воздухе», — приводит слова австралийца Sky Sports.