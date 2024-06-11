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Немецкие тюнеры показали внедорожный Lamborghini Huracan с карбоновым обвесом

Немецкие тюнеры показали внедорожный Lamborghini Huracan с карбоновым обвесом
Внедорожный Lamborghini Huracan от Mansory
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Немецкое тюнинг-ателье Mansory показало свой новый проект — внедорожную версию спорткара Lamborghini Huracan с карбоновым обвесом и переработанным днищем.

Внедорожный Lamborghini Huracan от Mansory

Внедорожный Lamborghini Huracan от Mansory

Фото: Mansory

Известно, что под капотом у автомобиля 610-сильный двигатель, который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,3 секунды. В то же время указано, что по пересечённой местности Huracan от Mansory способен ехать на скорости 260 км/ч.

Внедорожный Lamborghini Huracan от Mansory

Внедорожный Lamborghini Huracan от Mansory

Фото: Mansory

Отметим, что предыдущий проект Mansory тоже был построен на базе итальянского автомобиля — в середине мая компания представила собственную версию Maserati MC20 под именем MCX Pergusa. 750-сильный спорткар выпустят ограниченным тиражом в пять экземпляров.

Салон Lamborghini Huracan от Mansory

Салон Lamborghini Huracan от Mansory

Фото: Mansory

Напомним также, в августе этого года ожидается премьера новой модели Lamborghini, которая получит гибридный двигатель V8 и заменит в линейке выпускавшийся с 2014 года Huracan.

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