Ки: Квят заслуживал позиции в топ-10, но допустил ошибку в последнем повороте

Технический директор «Торо Россо»прокомментировал выступлениеи Карлоса Санйнса-младшего в квалификации Гран-при Бахрейна, где они показали 16-й и 11-й результат.«Квалификация расстроила нас. Мы заранее знали, что эта трасса будет самой сложной для нашей машины, но надеялись, что оба пилота попадут в третий сегмент. В первом сегменте мы начали хорошо, и наша скорость казалась именно такой, как мы и рассчитывали. В первом сегменте наши пилоты в целях предосторожности провели по две попытки, поскольку условия на трассе существенно улучшались. Это помогло Даниилу проехать без всяких проблем. Но, к сожалению для Карлоса, из-за неполадок с двигателем он вынужден был остановить машину в последнем повороте, потеряв возможность попасть во второй сегмент. Это очень обидно для команды и для него, потому что его скорость вполне позволяла попасть в топ-10. Теперь нам нужно восстановиться как можно лучше. У нас много новых комплектов шин, так что постараемся извлечь из этого как можно больше выгоды.Что касается Даниила, то он заслуживал позиции в третьем сегменте и вёл упорную борьбу с соперниками. Казалось, он сделает это, но допустил ошибку в последнем повороте, в который вошёл слишком широко и потерял немного времени. Этого было достаточно, чтобы остаться на 11-й позиции. Так что, к сожалению, у нас нет машин в первой десятке, но на 11-м месте у нас будет преимущество в выборе шин. Также я хотел бы поздравить Валттери Боттаса с его первым поулом в карьере», — отметил Ки для пресс-релиза «Торо Россо».