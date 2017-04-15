Грожан: хочу посмотреть, чего смогу добиться, стартуя с девятого места

Пилот «Хааса»прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Формулы-1, где он завоевал девятое место.«Было здорово провести день так, как сделали мы. Нам было очень трудно на третьей тренировке. Я не чувствовал машину. Но парни проделали отличную работу, подготовили её к квалификации, и машина вела себя намного лучше с первого сегмента. Это было здорово и я доволен своим результатом. Мы начнём гонку с отличной позиции. В прошлом году мы стартовали девятыми и завоевали пятое место, так что возможно всё. Гонка будет долгой. С нетерпением жду её и хочу посмотреть, чего смогу добиться, стартуя с девятого места», — отметил Грожан для пресс-релиза своей команды.