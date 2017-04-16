Магнуссен: у «Хааса» нет причин сдаваться

Пилот «Хааса», прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1, где он стал последним.«Мне не повезло. Такое случается, но это очень раздражает. Но мы уже привыкли просыпаться утром и проводить хорошую гонку. В Китае условия были проще для того, чтобы побороться, но завтра мы сделаем всё, что можно. Посмотрим, что сможем пройти через это. Случиться может всё, и мы это знаем. У нас нет причин сдаваться», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».