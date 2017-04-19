Боттас — лучший во второй день тестов Ф-1 в Бахрейне, Квят — 7-й, Сироткин — 9-й

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время во второй день тестов Формулы-1 в Бахрейне. Вторым стал Себастьян Феттель на «Феррари». Третий результат у «Торо Россо» Карлоса Сайнса-младшего.

Россиянин Даниил Квят стал седьмым, Сергей Сироткин — девятым.

Формула-1. Бахрейн. Тесты. 19 апреля

1. Валттери Боттас («Мерседес») - 1:31.280 (143 круга)

2. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:31.574 (63)

3. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 1:31.884 (67)

4. Стоффель Вандорн («Макларен») - 1:32.108 (81)

5. Кевин Магнуссен («Хаас») - 1:32.120 (86)

6. Эстебан Окон («Форс Индия») - 1:32.142 (60)

7. Даниил Квят («Торо Россо») - 1:32.213 (61)

8. Гэри Паффет («Уильямс») - 1:32.253 (126)

9. Сергей Сироткин («Рено») - 1:32.287 (88)

10. Пьер Гасли («Ред Булл») - 1:32.568 (63)

11. Паскаль Верляйн («Заубер») - 1:34.462 (90)

12. Серхио Перес («Форс Индия») - 1:35.015 (70).