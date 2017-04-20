На трассе Гран-при Канады изменили Стену чемпионов ради новых машин

Организаторы Гран-при Канады внесли изменения в трассу в Монреале, которая принимает этап Формулы-1. В связи со сменой технического регламента и более быстрыми болидами, изменения коснулись безопасности. Конфигурацию трассы оставили без изменений.

Организаторы заменили большую часть рельсовых барьеров и 5 тыс. автомобильных покрышек барьерами TecPro. Традиционные гравийные ловушки по просьбе ФИА были частично заменены асфальтированными зонами безопасности. Также внесли изменения в угол знаменитой Стены чемпионов на выходе из последнего поворота трассы, сообщает Autosport.

Гран-при Канады-2017 состоится 11 июня.