Деймон Хилл сравнил Ферстаппена с Сенной

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл сравнил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с легендарным Айртоном Сенной. Британца впечатлил прорыв голландца в гонке Гран-при Китая, где он на первом круге отыграл девять позиций на мокрой трассе. Хилл сравнил это с прорывом Сенны в Доннингтоне в 1993 году, когда тот, стартовав четвёртым, вышел на первое место к концу первого круга.

«Это Сенна, так поступил бы Сенна. В Китае Макс, должно быть, обогнал больше машин, чем обогнал Айртон. Он врывается в области, где видит свободное пространство. У голландца просто есть инстинкт. Не часто наблюдаешь подобные вещи», — приводит слова Хилла Sky Sports F1.