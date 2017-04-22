Де Рой не выступит на «Дакаре-2018»

Двукратный победитель «Дакара» в классе грузовиков Жерар де Рой из команды Petronas De Rooy Iveco пропустит гонку 2018 года, сообщается на странице команды в «Фейсбуке». Вместо этого голландец выступит на «Африка Эко Рейс».

Де Рой ранее раскритиковал маршрут «Дакара» образца 2017 года, предложив организаторам отказаться от этапов в Боливии, где несколько спецучастков были сокращены или отменены из-за погодных условий. Маршрут гонки в 2018 году пройдёт через Перу, Боливию и Аргентину, но де Рой не выступит на ней. Его команда будет представлена на «Дакаре-2018» аргентинским пилотом Федерико Виллагрой.

«В ближайшие недели мы подумаем, как разделить команду, а также примем решение, какие сервисные бригады поедут в Африку, а какие — в Южную Америку», – сказал де Рой.