Джонсон выиграл гонку NASCAR в Бристоле

Джимми Джонсон одержал победу на этапе NASCAR в Бристоле. Вторым финишировал Клинт Бойер. Третье место занял Кевин Харвик.
Этот этап стал первым в сезоне NASCAR-2017. Большую часть гонки лидировал Кайл Ларсон, который финишировал шестым.
NASCAR. Бристоль. Гонка
1. Джимми Джонсон («Шевроле»)
2. Клинт Бойер («Форд»)
3. Кевин Харвик («Форд»)
4. Мэтт Кенсет («Тойота»)
5. Джоуи Логано («Форд»)
6. Кайл Ларсон («Шевроле»)
7. Чейз Эллиотт («Шевроле»)
8. Мартин Труэкс («Тойота»)
9. Рики Стенхаус («Форд»)
10. Дэнни Хэмлин («Тойота»)