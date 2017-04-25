Хункаделья будет резервным пилотом «Мерседеса» в DTM в сезоне-2017

Испанский гонщик Даниэль Хункаделья вернётся в «Мерседес»в качестве резервного пилота на предстоящий сезон в немецкой кузовной серии DTM. Эту должность гонщик будет совмещать с выступлениями за «Мерседес» в сериях Blancpain GT и VLN.

С 2013 по 2016 год 25-летний испанец гонялся в DTM в качестве боевого пилота «Мерседеса», однако на сезон-2017 остался без места в связи с сокращением количества машин каждого производителя с восьми до шести.

«Я думаю, что здорово в том сезоне вновь оказаться в DTM. Я очень хорошо знаю пилотов и членов команды по предыдущим годам. Командный дух и атмосфера в «Мерседесе» всегда были великолепны. Я рад, что смогу совмещать гонки с должностью резервиста «Мерседеса», — цитирует Хункаделью Motorsport.