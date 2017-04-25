На первой практике Гран-при России Сироткин заменит Хюлькенберга

Команда Формулы-1 «Рено» официально подтвердила, что российский гонщик Сергей Сироткин примет участие в первой пятничной тренировке Гран-при России. Резервный пилот «Рено» временно заменит немца Нико Хюлькенберга.

«Нико и Сергей приняли участие в тестах, и оба смогли представить позитивные отзывы. Сергей впечатлил нас, очень быстро набрав скорость на машине нового поколения, несмотря на то что он не управлял болидом с прошлого года. Сергей примет участие в первой практике вместе с Джолионом. Россия — важный рынок для нас, и для них будет хорошо увидеть в деле местного героя», — отметил глава «Рено» Сириль Абитебуль.