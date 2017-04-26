Масса: с каждым годом Гран-при России становится всё значительнее

Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса надеется повторить успехи прошлых лет на Гран-при России. Этап Формулы-1 в Сочи пройдёт с 28 по 30 апреля.

«Сочинская трасса очень приятна для пилотажа, и я получаю много удовольствия от гонки. В прошлом мы хорошо выступали на этой трассе — я стал четвёртым в 2014-м и пятым в 2015-м — так что надеюсь на новую хорошую гонку в этом году. С каждым годом этап становится всё значительнее, так что с нетерпением жду возвращения туда», — приводит слова бразильского пилота пресс-служба «Уильямса».