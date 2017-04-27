Перес: из первых трёх гонок я выжал всё, что мог

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес ожидает, что в Сочи болид его команды будет работать лучше, чем в предыдущей гонке в Бахрейне.

«Бахрейн показал все наши проблемы — всё в одном месте. Здесь мы должны быть более конкурентоспособными, ближе к тому, что мы хотим видеть. В Бахрейне очень жёсткий асфальт, а в Сочи плавный и мягкий, что поможет нам.

В Бахрейне нам повезло с позицией в пелотоне: быстро выбрались на хорошее место и могли контролировать работу машины и покрышек. Плюс нам помог изменившийся ветер. Мы оказались на позиции, на которой не должны были оказаться, и использовали это. Думаю, мы выжали из трёх первых гонок всё, что могли», — передаёт слова Переса корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.