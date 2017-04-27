Боттас: не вижу смысла обсуждать командную тактику в «Мерседесе»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что не видит смысла в обсуждении командной тактики.

«Мы ничего не обсуждали потому, что я не вижу в этом нужды. В этой команде никогда не было первого и второго номеров и в планах такого нет. Они всегда стараются дать обоим пилотам равные шансы.

Что изменилось в этом году… В последние три года отрыв от второй команды был больше. Мелочи вроде свободной борьбы пилотов или того, что один застрял за другим, ничего не стоили команде. Но я понимаю, что в этом году они могут стоить очков. Я не думаю о командных приказах и уверен, что команде тоже незачем о них думать", — сказал Боттас на пресс-конференции ФИА.