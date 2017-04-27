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Квят: в Сочи перестанут появляться жалобы на то, что кто-то на старте срезал

27 апреля 2017, четверг. 17:44. Авто

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал об изменениях трассы «Сочи Автодрома».

«Во втором повороте поменяли зону вылета, поэтому я думаю, что сейчас станет лучше: перестанут появляться жалобы на то, что кто-то на старте срезал, получил преимущество и ему это сходило с рук. Сейчас там будет узко. Если кто-то ошибётся и выедет широко, то цена ошибки окажется выше, чем раньше.

Не думаю, что из-за более быстрых машин станет сложнее проходить третий поворот. Прижимная сила ведь выросла. Но тренировались мы не зря: управлять машиной стало труднее. Лучше тренироваться больше, чем меньше. А самый интересный поворот — после второй зоны DRS. Там нужно тормозить, одновременно поворачивая и стараясь не заблокировать шины — ни передние, ни задние. Из-за возросших скоростей там придётся больше рисковать.

Новинок у нас в Сочи никаких нет: у нас будут обновления в Барселоне, как и у большинства других команд", — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даниил Квят Сочи Автодром Формула-1 Гран-при России
Новости. Авто
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