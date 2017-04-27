Окон: в первых гонках сезона мог добиться большего

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон заявил, что на первых трёх этапах чемпионата Формулы-1 мог бы рассчитывать на большее количество очков, если бы ему сопутствовала удача.

«После трёх гонок, в которых мне удалось завоевать очки, я очень доволен стартом сезона. В то же время я немного разочарован тем, что мы не достигли большего. Если бы удача была на моей стороне, то на этапах в Китае и Бахрейне я бы мог добиться даже большего.

Для меня не достаточно завершить три гонки подряд в топ-10, я хочу большего", — приводит слова Окона официальный сайт «Форс Индия».

Отметим, что на первых трёх этапах сезона француз трижды завершал гонку на 10-м месте.