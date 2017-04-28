Боттас готов пропустить Хэмилтона в Сочи по приказу команды

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что будет готов пропустить своего напарника Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при России, если команда отдаст такой приказ.

«Если по каким-либо причинам у меня возникнут какие-то проблемы по ходу гонки, или мы будем на разных стратегиях, или Льюис застрянет позади меня и команда скажет, чтобы я пропустил его, мы сделаем это как команда. Наша цель — заработать максимальное количество очков для команды.

Конечно, как пилот, я буду делать всё возможное, чтобы не оказаться в такой ситуации. Я хочу проводить свою собственную гонку и показывать свой результат. Но я всегда был командным игроком, и в долгосрочной перспективе это вознаграждается», — приводит слова Вандорна Belfast Telegraph.