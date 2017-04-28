Магнуссен: день прошёл без проблем

Пилот «Хаас» Кевин Магнуссен прокомментировал итоги двух свободных практик Гран-при России Формулы-1, на которых он занял 13-е и 9-е место.

«Я доволен выступлением, день прошёл без проблем. Нам удалось выполнить всю намеченную программу, и это радует. Ощущения от машины были хорошие, нам нужно поработать над некоторыми проблемами с балансом, но в целом всё прошло хорошо.

Мы будем продолжать работать и попробуем решить вопрос с балансом. Но, как я сказал раньше, в целом всё хорошо, а это детали, над которыми надо поработать», — приводит слова датчанина сайт команды.