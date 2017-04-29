«Феррари» полностью заняла первый ряд впервые с Гран-при Франции – 2008

Команда «Феррари» впервые за долгое время полностью оккупировала первый ряд стартовой решётки Формулы-1. На Гран-при России на «Сочи Автодроме» Себастьян Феттель будет стартовать с поул-позишн, а Кими Райкконен начнёт гонку вторым. В последний раз представители «Скудерии» занимали первое и второе места на стартовой решётке на Гран-при Франции 2008 года. Тогда Кими Райкконен завоевал поул, а со второго места стартовал бразилец Фелипе Масса.

Напомним, что с третьего места на Гран-при России будет стартовать Валттери Боттас, а с четвёртого — его партнёр по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон.