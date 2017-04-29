Магнуссен: 14-е место — лучшее, чего я мог сегодня достигнуть

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал итоги квалификации Гран-при России, на которой ему удалось занять 14-е место.

«Выступление не было лучшим, но 14-е место — максимум, чего я мог сегодня достичь. Думаю, что с идеальным кругом я был бы на 11-м месте, но мои показатели не сильно отстают от этой позиции. Мне кажется, никто сегодня не показал идеальный круг.

Мы приложили усилия, чтобы оказаться в этой группе на квалификации. Проблемы с тормозами, к сожалению, внесли некоторые коррективы, но у нас всё ещё хорошая машина для гонки. Надеюсь, первый поворот будет пройден без проблем, и в воскресенье всё сложится удачно», — приводит слова датчанина официальный сайт «Хааса».