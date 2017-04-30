Култхард: пить шампанское из ботинка — порча хорошего алкоголя

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард прокомментировал австралийскую традицию гонщика «Ред Булл» Даниэля Риккардо пить шампанское на подиуме из ботинка, что он впервые проделал, завоевав второе место в Германии в 2016 году.

«Я счастливый человек, потому что в моей карьере не было случаев выпивания напитков из необычных предметов. Бокалы, бутылки, кубок — это нормально. Слава богу, тогда не было традиции пить из ботинка. По-моему, это просто порча хорошего алкоголя», — передаёт слова Култхарда с пресс-конференции, организованной Heineken, корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин.