Боттас выиграл Гран-при России Формулы-1, Квят — 12-й

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем Гран-при России Формулы-1, одержав первую победу в своей карьере. Второе место досталось пилоту «Феррари» Себастьену Феттелю, тройку лидеров замкнул Кими Райкконен. Обоих представителей «Скудерии» Боттас опередил уже на старте.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят сумел финишировать на 12-м месте.

Отметим, что гоночный уик-энд вновь неудачно сложился для пилота «Макларена» Фернандо Алонсо, испанец даже не сумел выйти на старт, его болид остановился на въезде на пит-лейн на прогревочном круге.

Формула-1. Гран-при России. Гонка

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:28:08, 743

2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,617

3. Кими Райкконен («Феррари») +11,000

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +36,320

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1:00,416

6. Серхио Перес («Форс Индия») +1:26,788

7. Эстебан Окон («Форс Индия») +1:35,004

8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1:36,188

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг

10. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1 круг

11. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг

12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг

15. Маркус Эрикссон («Заубер») + 1 круг

16. Паскаль Верляйн («Заубер») + 1 круг

Макс Ферстаппен («Ред Булл») – не финишировал

Джолион Палмер («Рено») – не финишировал

Ромен Грожан («Хаас») – не финишировал

Фернандо Алонсо («Макларен») – не стартовал