Квят: слишком рано совершил пит-стоп, выбрали неверную тактику

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал своё 12-е место на Гран-при России.

«Старт с места был не лучшим: я потерял немного времени. Дальше проблем не было. Думаю, ключевым моментом моей гонки был слишком ранний заезд в боксы. Вероятно, мы совершили пит-стопы слишком рано. Но это было непростое решение для моей команды. На трассе мы были между Магнуссеном и Строллом. У Кевина был штраф, так что единственным шансом опередить его было заехать на одном круге с «Хаасом». И мы действительно опередили его.

После гонки я был немного расстроен и в своих первых комментариях сказал, что команда выбрала неверную тактику. Потом мы с инженерами всё обсудили, всё посмотрели вместе. Мы по-прежнему считаем, что это была ошибка. Но ошибка, которую было очень трудно избежать: никто не ожидал, что «Мерседес» и «Феррари» будут оставаться настолько долго. В итоге они догоняли меня на трассе – из-за синих флагов я потерял где-то шесть-семь секунд или даже больше. К тому же для новых шин плохо, когда приходится пропускать другие машины и смещаться на грязную часть трассы.

Последняя часть гонки была фантастической: мы просто летели, показывали очень быстрые круги. Нужно понять, что позволило машине ехать так быстро", — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.