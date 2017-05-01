Эрикссон: в гонке баланс машины был худшим за всё время уик-энда

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон прокомментировал итоги гонки Гран-при России, на которой ему удалось завоевать только 15-е место.

«Эта гонка, определенно, не принесла нам удовольствия. Особенно тяжело было в её первой части, после появления сейфти-кар. Я испытывал проблемы с балансом, шины работали плохо, и это очень мешало конкурировать по темпу с машинами, ехавшими впереди меня.

Во втором отрезке гонки ситуация стала лучше, и я немного сократил отставание. Но в целом сегодня баланс машины был худшим за всё время уик-энда. Сейчас нам надо проанализировать данные и понять, что мы можем улучшить, чтобы выступить лучше на следующих этапах", — приводит слова Эрикссона официальный сайт «Заубера».