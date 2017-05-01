Логано выиграл гонку NASCAR Cup в Ричмонде

В Ричмонде состоялась очередная гонка чемпионата NASCAR Cup, по итогам которой победу одержал Джоуи Логано. Вторым финишировал Брэд Кезеловски, а замкнул тройку лидеров Дэнни Хэмлин.
NASCAR Cup. Ричмонд. 30 апреля. Гонка
1. Джоуи Логано («Форд»)
2. Брэд Кезеловаски («Форд»)
3. Дэнни Хэмлин («Тойота»)
4. Рикки Стенхаус-младший («Форд»)
5. Кевин Харвик («Форд»)
6. Джейми Макмюррей («Шевроле»)
7. Райан Ньюман («Шевроле»)
8. Курт Буш («Форд»)
9. Арик Алмирола («Форд»)
10. Мартин Труэкс-младший («Тойота»)
11. Джимми Джонсон («Шевроле»)
…
18 Даника Патрик («Шевроле»)
NASCAR Cup. Положение в личном зачёте
1. Кайл Ларсон — 398
2. Мартин Труэкс-младший — 358
3. Чейз Эллиотт — 346
4. Джоуи Логано — 333
5. Брэд Кезеловаски — 327
6. Кевин Харвик — 286
7. Джейми Макмюррей — 282
8. Джимми Джонсон — 270
9. Клинт Бойер — 266
10. Кайл Буш — 235.