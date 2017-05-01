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Логано выиграл гонку NASCAR Cup в Ричмонде

1 мая 2017, понедельник. 09:27. Авто

В Ричмонде состоялась очередная гонка чемпионата NASCAR Cup, по итогам которой победу одержал Джоуи Логано. Вторым финишировал Брэд Кезеловски, а замкнул тройку лидеров Дэнни Хэмлин.

NASCAR Cup. Ричмонд. 30 апреля. Гонка

1. Джоуи Логано («Форд»)

2. Брэд Кезеловаски («Форд»)

3. Дэнни Хэмлин («Тойота»)

4. Рикки Стенхаус-младший («Форд»)

5. Кевин Харвик («Форд»)

6. Джейми Макмюррей («Шевроле»)

7. Райан Ньюман («Шевроле»)

8. Курт Буш («Форд»)

9. Арик Алмирола («Форд»)

10. Мартин Труэкс-младший («Тойота»)

11. Джимми Джонсон («Шевроле»)

18 Даника Патрик («Шевроле»)

NASCAR Cup. Положение в личном зачёте

1. Кайл Ларсон — 398

2. Мартин Труэкс-младший — 358

3. Чейз Эллиотт — 346

4. Джоуи Логано — 333

5. Брэд Кезеловаски — 327

6. Кевин Харвик — 286

7. Джейми Макмюррей — 282

8. Джимми Джонсон — 270

9. Клинт Бойер — 266

10. Кайл Буш — 235.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
NASCAR
Новости. Авто
1 мая 2017, понедельник
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